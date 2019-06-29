أظهرت دراسة حديثة أجراها معهد "روبرت كوخ" الألماني أن موجات الحر تتسبب في وفاة آلاف الأشخاص في البلاد سنويا.

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وأكد الخبير بالمعهد الخاص بالأبحاث الطبية والتحاليل، ماتياس آن دير هايدن، لوكالة الأنباء الألمانية أن المختصين يرون "خطورة بالغة على وجه الخصوص بالنسبة للفئة العمرية بين 75 و 84 عاما وفوق 85 عاما"، مضيفا أنه من المتوقع أن تتسبب موجة الحر في يونيو الجاري في تزايد حالات الوفاة في البلاد.

وكشفت الدراسة، التي أشرف عليها آن دير هايدن، أن موجة الحر التي شهدتها ألمانيا في عام 2003 أدت إلى وفاة 7600 شخص، وكانت هذه موجة الحر الأشد والأكثر عواقبا خلال الفترة من 2001 وحتى 2015.

وبالنسبة لصيف 2018، لا زالت البيانات غير متوفرة، إلا أن الخبراء يقدرون وقوع نحو 490 حالة وفاة في برلين وحدها جراء موجات الحر.

وبحسب التقديرات، لقي أكثر من 6 آلاف شخص حتفهم جراء موجات الحر في ألمانيا خلال الفترة ما بين 2006 و2015.

وتتسبب درجات الحرارة المرتفعة في مفاقمة أعراض الكثير من الأمراض مثل التهابات الجهاز التنفسي.

المصدر: "د ب أ"