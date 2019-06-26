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ترامب: لن ألتقي كيم خلال الجولة الآسيوية

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ترامب: لن ألتقي كيم خلال الجولة الآسيوية
Reuters JONATHAN ERNST
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أثناء جولته الآسيوية التي سيحضر خلالها قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.

وقال ترامب للصحفيين قبيل توجهه إلى آسيا، اليوم الأربعاء: "سألتقي العديد من الأشخاص، ولكن ليس هو" (كيم).

وأضاف: "ومع ذلك قد أتحدث معه بشكل آخر".

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وكان رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن قد أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة تجري مفاوضات وراء الكواليس مع كوريا الشمالية حول قمة ثالثة محتملة بين ترامب وكيم جونغ أون.

وفي الأيام الأخيرة تبادل ترامب وكيم جونغ أون الرسائل. ووصف ترامب الرسالة التي تلقاها من الزعيم الكوري الشمالي بـ "الرائعة" قبل أن يوجه إليه رسالة جوابية.

جدير بالذكر أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تعثرت منذ القمة الثانية لترامب وكيم في العاصمة الفيتنامية هانوي في فبراير الماضي.

المصدر: رويترز

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