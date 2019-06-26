تل أبيب تكشف أنها أحبطت محاولة لـ"داعش" لتفجير طائرة إماراتية

قال رئيس هيئة البث الإسرائيلية (مكان) شمعون آران، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كشف عن إحباط محاولة لتفجير طائرة ركاب، كانت متجهة إلى العاصمة الإماراتية، أبو ظبي.

وذكر آران في تغريدة على "تويتر"، أنه "بفضل هيئة السايبر الإسرائيلية كشف نتنياهو محاولة " داعش" تفجير طائرة ركاب أقلعت من سيدني في أستراليا باتجاه أبو ظبي".

رئيس الوزراء نتنياهو يكشف



"بفضل هيئة السايبر الإسرائيلية أحبطنا محاولة داعش تفجير طائرة ركاب أقلعت من سيدني في أستراليا باتجاه أبو ظبي.



أبلغنا الشرطة الاسترالية بهذا المخطط الإرهابي فمنعت بدورها تفجير الطائرة.

نساعد عشرات الدول في العالم في إحباط اعتداءات إرهابية من هذا القبيل" pic.twitter.com/RMFopCiZ0y — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) June 26, 2019

وبينما لم تذكر السلطات الأسترالية، أو نظيرتها الإماراتية، أية تفاصيل عن إحباط تلك المحاولة، قال آران: "أبلغنا الشرطة الأسترالية بهذا المخطط الإرهابي فمنعت بدورها تفجير الطائرة".

وقال آران "نساعد عشرات الدول في العالم في إحباط اعتداءات إرهابية من هذا القبيل".

وأدانت محكمة أسترالية، في الأول من مايو/ أيار الماضي، رجلا بالتآمر لتفجير طائرة تابعة لشركة "الاتحاد" للطيران الإماراتية، في رحلة من سيدني، بإيعاز من تنظيم "داعش"، وذلك بإخفاء قنبلة في حقيبة شقيقه.

واتهمت الشرطة، الرجل الأسترالي من أصل لبناني خالد الخياط وشقيقا آخر له هو محمود الخياط بالتخطيط لهجومين، قالت الشرطة إن أحدهما هجوم بغاز كيميائي، على الطائرة المتجهة إلى أبوظبي في يوليو/ تموز 2017.

المصدر: تويتر +RT