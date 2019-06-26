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الكرواتية ماريا بوريتش أمينة عامة لمجلس أوروبا

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الكرواتية ماريا بوريتش أمينة عامة لمجلس أوروبا
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وزيرة الخارجية الكرواتية ماريا بيتشيفونيتش بوريتش
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انتخبت وزيرة الخارجية الكرواتية ماريا بيتشيفونيتش بوريتش، أمينة عامة لمجلس أوروبا لولاية تستمر خمس سنوات، خلفا لرئيس وزراء النرويج السابق ثوربورن ياغلاند.

وقالت رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ليليان موري باسكييه، إن "ماريا بوريتش انتخبت بأكثرية 159 صوتا من أصل 268 عضواً أدلوا بأصواتهم خلال جلسة التصويت التي جرت في مقر المجلس في ستراسبورغ".

وفازت الوزيرة الكرواتية بالمنصب متقدمة على نظيرها البلجيكي ديدييه رايندرز الذي حصل على 105 أصوات فقط.

وستتسلم المسؤولة الكرواتية منصبها الجديد في الـ18 من سبتمبر المقبل خلفا لرئيس الوزراء النرويجي السابق ثوربورن ياغلاند الذي كان أول أمين عام في تاريخ المنظمة يعاد انتخابه لولاية ثانية.

وينتخب الأمين العام لمجلس أوروبا لولاية مدتها خمس سنوات، وهو مكلف بقيادة المنظمة وتمثيلها، ومسؤول رسميا عن "التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأنشطة والميزانية" التي بلغت 437 مليون يورو هذا العام.

ومجلس أوروبا منظمة لا تمت بصلة للاتحاد الأوروبي ومؤسساته، تضم 47 دولة تقع كلها في القارة العجوز، ومهمته الرئيسية الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.

المصدر: أ ف ب

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