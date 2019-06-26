الكرواتية ماريا بوريتش أمينة عامة لمجلس أوروبا

انتخبت وزيرة الخارجية الكرواتية ماريا بيتشيفونيتش بوريتش، أمينة عامة لمجلس أوروبا لولاية تستمر خمس سنوات، خلفا لرئيس وزراء النرويج السابق ثوربورن ياغلاند.

وقالت رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ليليان موري باسكييه، إن "ماريا بوريتش انتخبت بأكثرية 159 صوتا من أصل 268 عضواً أدلوا بأصواتهم خلال جلسة التصويت التي جرت في مقر المجلس في ستراسبورغ".

وفازت الوزيرة الكرواتية بالمنصب متقدمة على نظيرها البلجيكي ديدييه رايندرز الذي حصل على 105 أصوات فقط.

The Assembly will be voting to choose a new @CoE Secretary General. The candidates are Marija Pejčinović Burić (Croatia) and Didier Reynders (Belgium). More info here: https://t.co/uScAZ4C4Z5. Unless there's a tie today, there should be a result by the end of the sitting... pic.twitter.com/ni1Su6Wd3U — PACE (@PACE_News) June 26, 2019

وستتسلم المسؤولة الكرواتية منصبها الجديد في الـ18 من سبتمبر المقبل خلفا لرئيس الوزراء النرويجي السابق ثوربورن ياغلاند الذي كان أول أمين عام في تاريخ المنظمة يعاد انتخابه لولاية ثانية.

وينتخب الأمين العام لمجلس أوروبا لولاية مدتها خمس سنوات، وهو مكلف بقيادة المنظمة وتمثيلها، ومسؤول رسميا عن "التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأنشطة والميزانية" التي بلغت 437 مليون يورو هذا العام.

ومجلس أوروبا منظمة لا تمت بصلة للاتحاد الأوروبي ومؤسساته، تضم 47 دولة تقع كلها في القارة العجوز، ومهمته الرئيسية الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.

المصدر: أ ف ب