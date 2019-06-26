روسيا تعيد خبراءها العسكريين الذين ساعدوا في صيانة المعدات في فنزويلا

أكدت السفارة الروسية لدى كاراكاس، أن روسيا تقوم بنقل الخبراء الروس من فنزويلا، الذين قدموا المساعدة الفنية في صيانة المعدات العسكرية خلال الأشهر الأخيرة.

وقالت السفارة الروسية في بيان: "الطائرة (إيل 62) التي تقل الفنيين الموجودين في فنزويلا خلال الأشهر الماضية ضمن المساعدة التقنية التي تقدمها روسيا بموجب الاتفاقات في المجال العسكري التقني مع فنزويلا، ستقلع في الـ 26 يونيو من كاراكاس متوجهة إلى موسكو"، مشيرة إلى أن روسيا زودت فنزويلا بمعدات تقنية متطورة تتطلب الصيانة المناسبة.

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وذكرت أن الخبراء الروس دربوا الأفراد الفنزويليين الذين يشغلون هذه المعدات.

وأشارت السفارة الروسية إلى أن عمل الخبراء ضمن أجندة متفق عليها، مؤكدة أنهم سيستمرون في تقديم المساعدة مستقبلا وفقا للجدول الزمني المتفق عليه سابقا من قبل الطرفين".

وقالت السفارة: "من الجدير التأكيد على أن هذا لا يتعلق بالوجود العسكري الروسي (في فنزويلا)، بل يتعلق فقط بالوفاء بالعقود الخدمية، التي لا تؤدي لزعزعة استقرار الأوضاع".

المصدر: نوفوستي