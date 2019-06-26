نيبينزيا: واشنطن تدعو إيران لمفاوضات وتهددها في نفس الوقت وهذه سياسة طريقها مسدود

اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن السياسة التي تنتهجها واشنطن حيال إيران لن تؤدي إلا إلى طريق مسدود.

وقال نيبينزيا في كلمته خلال الجلسة المخصصة لبحث الاتفاق النووي مع إيران إن الولايات المتحدة تدعو إيران إلى المفاوضات، وفي نفس الوقت تهددها باستخدام القوة، وهذه التصرفات لن تؤدي إلا إلى طريق مسدود.

من جهته، أشار مندوب الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة في نفس الجلسة إلى أن بروكسل تؤكد التزامها الكامل بالاتفاق النووي مع إيران وتجدد أسفها على انسحاب الولايات المتحدة منه.

يتبع..