في تعليق جديد على هزيمة حزبه في انتخابات بلدية اسطنبول، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن السلطة لا تلقي اللوم على الشعب، وهي مستعدة لمحاسبة نفسها وتصحيح أخطائها.

وقال أردوغان في كلمة أمام تجمع لأنصار حزبه "التنمية والعدالة" اليوم الثلاثاء: "مفهومنا السياسي خال من إلقاء اللوم على الشعب، ولدينا القدرة على محاسبة أنفسنا وتصحيح أخطائنا".

وأضاف: "أهنئ مجددًا إمام أوغلو (بفوزه ببلدية اسطنبول)، والمهم بالنسبة لنا هو تجلي الإرادة الوطنية بأفضل شكل آمن ودون أي تجاوزات".

وفي شأن أزمة اللاجئين السوريين، قال أردوغان إن أنقرة تسعى لتحويل ما وصفه بـ"الحزام الإرهابي" (شمالي سوريا) إلى حزام أمني من أجل توطين اللاجئين الموجودين بتركيا هناك، وأضاف أنه عاد حتى الآن 330 ألف لاجئ سوري إلى بلدهم، وسيصل هذا الرقم إلى الملايين مع حل المشاكل في منبج وشرق الفرات.

وفيما يخص صفقة منظومة الدفاع الجوي"إس-400" الروسية، أكد الرئيس التركي أن بلاده ستبدأ الشهر المقبل باستلام هذه المنظومة، مشيرا إلى أن "هذه مسألة سيادية لا يمكن التراجع عنها".

ووعد أردوغان بأن تشهد تركيا قريبا بدء انتعاش اقتصادي مجددا.

المصدر: الأناضول