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تشاووش أوغلو: اشترينا "إس – 400" وانتهى الأمر

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تشاووش أوغلو: اشترينا
Reuters Vitaly Nevar
منظومة صواريخ إس - 400 الروسية - أرشيف
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أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده اشترت منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، بغض النظر عن قرار العقوبات الأمريكية.

وقال تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الرواندي ريشارد سيزيبيرا، في العاصمة أنقرة، إن "صفقة منظومة الصواريخ الروسية وصلت مرحلة الحديث عن موعد التسليم، وتركيا دولة مستقلة".

وأضاف، أن "الخطوات الأمريكية حيال مشاركة تركيا في برنامج مقاتلات إف-35، غير قانونية".

وتعتبر تركيا إحدى الدول المشاركة في مشروع تصنيع مقاتلات "F-35"، ودفعت أنقرة نحو 900 مليون دولار في إطار المشروع.

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وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أبريل الماضي، إن "أنقرة تسلمت من الولايات المتحدة 3 مقاتلات من طراز F-35، وإنها بانتظار تسلم الرابعة قريبا".

من جهته، أعلن قائد قاعدة "لوك" الجوية في ولاية أريزونا الأمريكية، تود كانتربوري، تعليق طلعات الطيارين الأتراك بمقاتلات "F-35"، الذين يتلقون التدريب في القاعدة المذكورة بحجة "دواع أمنية".

المصدر: الأناضول

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