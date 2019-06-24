واشنطن: السبيل الوحيد لرفع العقوبات عن إيران قبولها باتفاق نووي جديد

أعرب مبعوث الإدارة الأمريكية الخاص لشأن إيران براين هوك، عن استعداد البيت الأبيض لبحث إمكانية رفع العقوبات عن إيران، شرط إبرام اتفاق دولي جديد أشمل معها.

إقرأ المزيد

وصرح هوك بأن الرئيس دونالد ترامب "يتطلع جدا" إلى الجلوس لطاولة المفاوضات مع الإيرانيين، مشيرا لانقطاع قنوات الاتصال بين الطرفين في المرحلة الراهنة.

وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى لتوقيع اتفاق جديد مع إيران يشمل الحد من برنامجيها النووي والصاروخي ودعمها لـ"عملائها" في المنطقة، وقال إن أمام الإيرانيين خيارين، فإما الجلوس إلى طاولة الحوار، أو متابعة انهيار اقتصادهم.

وأكد هوك أن إدارة ترامب مستعدة لاستئناف العلاقات مع إيران ورفع العقوبات عنها شريطة قبولها إبرام مثل هذا الاتفاق.

وأشاد هوك بفعالية العقوبات الأمريكية، قائلا إنها تجبر طهران على تقليص إنفاقها العسكري، وأنها تزداد ضعفا بسبب "الإدارة الاقتصادية غير الفعالة"، محذرا في الوقت نفسه من أن حملة "الضغط الأقصى" التي تمارسها واشنطن ضد طهران لم تمنعها من القدرة على شن هجماتها.

وعقد هوك في وقت سابق من اليوم اجتماعين مع وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي ووزير المكتب السلطاني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، حيث بحث معهما المسائل المطروحة على الأجندة الثنائية والإقليمية والدولية وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، حسب الخارجية العمانية ووكالة الأنباء العمانية الرسمية.

معالي الوزير يوسف بن علوي #الوزير_المسؤول_عن_الشؤون_الخارجية يستقبل سعادة براين هوك المبعوث الخاص لشؤون إيران وكبير مستشاري السياسة لوزير الخارجية الأمريكية pic.twitter.com/HTN1y4QdEg — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) June 24, 2019

المصدر: وكالات