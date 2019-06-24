دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، الصين واليابان ودولا أخرى إلى حماية سفنها في مضيق هرمز.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر": "الصين تحصل على 91% من نفطها عبر هرمز واليابان تحصل على 62% من نفطها من الممر ذاته، وغالبية الدول كذلك، وسأل: "لماذا تحمي الولايات المتحدة الأمريكية ممرات الشحن لدول أخرى على مدى سنوات مقابل "صفر تعويضات"؟

China gets 91% of its Oil from the Straight, Japan 62%, & many other countries likewise. So why are we protecting the shipping lanes for other countries (many years) for zero compensation. All of these countries should be protecting their own ships on what has always been.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 24, 2019

....a dangerous journey. We don’t even need to be there in that the U.S. has just become (by far) the largest producer of Energy anywhere in the world! The U.S. request for Iran is very simple - No Nuclear Weapons and No Further Sponsoring of Terror! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 24, 2019

وأضاف أنه "على كل هذه الدول أن تحمي سفنها بنفسها، في مهمة لطالما كانت محفوفة بالمخاطر".

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست بحاجة إلى حد بعيد لتلك المنطقة، فقد أصبحت أكبر منتج للطاقة في العالم!.

وختم قائلا إن "ما نطلبه من إيران بسيط جدا: لا لامتلاك سلاح نووي، ولا لدعم الإرهاب"!.

المصدر: RT