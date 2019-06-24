لندن تحذر من "حرب عرضية" بين واشنطن وطهران

اعتبر وزير الخارجية البريطانيي جيرمي هانت أن لا الولايات المتحدة ولا إيران تريد الحرب، التي قد تندلع بينهما بصورة عرضية.

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وعبر هانت اليوم الاثنين في حديث لإذاعة "بي.بي.سي" عن قلق لندن البالغ إزاء الوضع حول إيران، وقال: "لا نعتقد أن أي طرف يريد الحرب لكننا قلقون من الانزلاق إلى حرب عرضية ونفعل ما بوسعنا لتهدئة الأمور".

وأضاف أن بريطانيا على اتصال مستمر بالولايات المتحدة بشأن "الوضع الخطير جدا في الخليج".

المصدر: "رويترز"