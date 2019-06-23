جنرال في الجيش مسؤول عن المحاولة الانقلابية في أمهرة الإثيوبية
Reuters Tiksa Negeri
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ذكر التلفزيون الحكومي الإثيوبي اليوم الأحد أن جنرالا بالجيش الإثيوبي كان وراء محاولة الانقلاب في ولاية أمهرة شمالي البلاد التي قتل فيها اثنين من كبار المسؤولين.
ووفق وسائل الإعلام الرسمية هو الجنرال أسامنيو تسيجي، الذي كان رئيس قوات الأمن في أمهرة.
وكانت السلطات الإثيوبية أعلنت مساء السبت أن "جماعة مسلحة" نفذت "محاولة انقلاب" في أمهرة، ثانية أكبر مناطق البلاد من حيث عدد السكان.
ولاحقا، ذكرت مصادر حكومية أن حاكم ولاية أمهرة الإثيوبية أمباتشو ميكونن ومستشاره لقيا مصرعهما بعد تعرضهما لهجوم في مكتبيهما في خضم المحاولة الانقلابية.
المصدر: "رويترز"
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