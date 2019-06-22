ترامب يؤجل ترحيل مجموعات من المهاجرين غير الشرعيين

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، تأجيل لمدة أسبوعين الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين من أراضي الولايات المتحدة.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "بطلب الديمقراطيين، أجلت ترحيل المهاجرين غير الشرعيين لمدة أسبوعين، لمعرفة ما إذا كان بمقدور الديمقراطيين والجمهوريين الاجتماع ووضع حلول لمشكلات اللجوء والثغرة في الحدود الجنوبية. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسيبدأ ترحيلهم"!

At the request of Democrats, I have delayed the Illegal Immigration Removal Process (Deportation) for two weeks to see if the Democrats and Republicans can get together and work out a solution to the Asylum and Loophole problems at the Southern Border. If not, Deportations start! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 июня 2019 г.

وأعلن ترامب أن شرطة الهجرة والجمارك الأمريكية، ستبدأ بترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الداخلية المكسيكي لشؤون الهجرة وحقوق الإنسان، أليخاندرو إنسيناس، إن حوالي 50 ألف مهاجر، كانوا يتوقعون الحصول على اللجوء في الولايات المتحدة، قد يبعدون إلى المكسيك خلال الأشهر القليلة القادمة.

وذكر المسؤول المكسيكي، أن المهاجرين سيبقون في بلاده، خلال الفترة التي ستنظر فيها السلطات الأمريكية في وثائقهم وطلباتهم.

ووفقا للاتفاق بين الدولتين، الذي وقع في واشنطن يوم 7 يونيو، فقد تعهدت المكسيك باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الهجرة غير المشروعة إلى الولايات المتحدة.

المصدر: تاس