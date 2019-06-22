روسيا تحظر تحليق الطائرات الجورجية فوق أراضيها

أعلنت وزارة النقل الروسية، أنه سيتم اعتبارا من يوم 8 يوليو المقبل، حظر تحليق طائرات شركات الطيران الجورجية فوق الأراضي الروسية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: "يعود سبب تعليق الرحلات المذكورة، إلى وجود ضرورة في ضمان مستويات كافية من الأمن الجوي، وكذلك وجود ديون متراكمة على شركات الطيران الجورجية لصالح إدارة الحركة الجوية الروسية".

وأضافت الوزارة، أن الديون المترتبة على الجانب الجورجي، بلغت حوالي 793 ألف دولار. وبالإضافة لذلك، يوجد دين قديم بقيمة 592 ألف روبل( أقل من 10 آلاف دولار) منذ عام 2008.

وأكدت الوزارة الروسية، أن وقف تحليق الطائرات الجورجية فوق الأراضي الروسية، سيستمر حتى يحصل الجانب الروسي على برامج أمن الطيران الخاصة بشركة Georgian Airlines وشركة "MyWay Airlines"، وتدقيقها والموافقة عليها، وكذلك حتى سداد الجانب الجورجي لديون خدمات الملاحة الجوية المقدمة من جانب روسيا".

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واندلعت الاحتجاجات في تبليسي، أول أمس، بعد مشاركة وفد روسي في الدورة العامة للجمعية البرلمانية الأرثوذكسية، التي عقدت في مبنى البرلمان. وجلس رئيس الوفد الروسي سيرغي غافريلوف على مقعد رئيس البرلمان، ما أغضب أطرافا في المعارضة الجورجية.

وفي يوم أمس وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يحظر على شركات الطيران الروسية تسيير رحلات إلى جورجيا اعتبارا من 8 يوليو المقبل.

المصدر: تاس