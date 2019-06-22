بالفيديو.. الاعتداء على صحفيين روس في جورجيا

نشرت قناة "روسيا 24" على حسابها في تويتر، شريط فيديو يظهر الاعتداء على طاقم تصوير تابع للقناة، في العاصمة الجورجية تبليسي.

ويظهر المقطع أشخاصا يتحرشون بالصحفيين الروس، ثم يهاجمونهم، وعندما سقط أحد الصحفيين على الأرض، رفسوه وركلوه بأقدامهم.

Тбилисские националисты напали на съемочную группу "России 24" pic.twitter.com/uutK38lyu6 — Вести.Ru (@vesti_news) 22 июня 2019 г.

وذكرت قناة "روسيا 24"، أن المهاجمين، رددوا خلال ذلك شعارات قومية متعصبة.

وقالت القناة أيضا، إن زوج صاحبة وكالة السفر، التي أجرى الصحفيون مقابلة معها وقت الهجوم، حاول الدفاع عن الروس وتصدى للمهاجمين.

وهذه هي أول حالة اعتداء علني على الروس في جورجيا منذ بدء الاحتجاجات هناك في 20 يونيو.

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المصدر: "روسيا 24"