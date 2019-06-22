أعلنت شركة "تلينور غروب" لخدمات الاتصالات في ميانمار، أن السلطات أصدرت أمرا لشركات الاتصالات بقطع خدمات الإنترنت في ولايتي راخين وتشين غربي البلاد.

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وقالت شركة في بيان لها، إن "وزارة النقل والاتصالات أصدرت أمرا لجميع شركات الاتصالات بتعليق خدمات الإنترنت مؤقتا في تسع بلديات في ولايتي راخين وتشين المتجاورتين لدواع اضطراب السلم واستخدام الإنترنت في تنسيق أنشطة غير قانونية"، وأن القطع بدأ سريانه في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وأضافت الشركة: "تطالب تلينور ميانمار بالمزيد من التوضيح بشأن سبب القطع، وتؤكد على أن حرية التعبير عبر إتاحة خدمات الاتصالات ينبغي أن تستمر لأغراض إنسانية".

وأصبحت ولاية راخين في دائرة الضوء بعد لجوء نحو 730 ألفا من مسلمي الروهينغا فيها إلى بنغلاديش المجاورة فرارا من حملة عسكرية ردا على هجمات نفذها مسلحون عام 2017.

المصدر: رويترز