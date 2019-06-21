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غوتيريش يدعو للتحلي بأعصاب من حديد في الخليج

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غوتيريش يدعو للتحلي بأعصاب من حديد في الخليج
Reuters Maxim Shemetov
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شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة أن تتحلى جميع الأطراف المعنية في منطقة الخليج بأقصى درجات ضبط النفس، معتبرا أن الوضع هناك على وشك المواجهة العسكرية.

ونقلت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة في جنيف أليساندرا فيلوتشي للصحفيين اليوم الجمعة عن غوتيريش قوله: "ما أوصي به بشدة، هو التحلي بأعصاب من حديد".

وجاء هذا التصريح في وقت بلغت فيه حدة التوتر في المنطقة ذروتها، إذ أسقطت إيران أمس طائرة مسيرة أمريكية، وردا على ذلك وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على توجيه ضربات مركزة لإيران تراجع عنها في آخر لحظة.

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المصدر: "رويترز"

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