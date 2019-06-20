الأمن التركي يضبط 46 مهاجرا غربي البلاد
Sputnik
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ضبطت فرق خفر السواحل التركية 46 مهاجرا غير شرعيين في ولاية باليكسير غربي البلاد، أثناء توجههم إلى الجزر اليونانية.
وحسب المصادر الإعلامية المحلية، فقد ضبط المهاجرون قبالة سواحل جزيرة جبلاك التابعة لقضاء أيفاليك على متن مركب مطاطي.
وبينت المصادر أن خفر السواحل ضبطوا القارب وكان على متنه 42 مهاجرا أفغانيا وأربعة إيرانيين، بينهم 9 نساء و19 طفلا.
وأشارت إلى أنه تم نقل المهاجرين إلى مخفر خفر السواحل في جزيرة جوندا، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
المصدر: "الأناضول"
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