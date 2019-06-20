 
مباشر

الأمن التركي يضبط 46 مهاجرا غربي البلاد

أخبار العالم

الأمن التركي يضبط 46 مهاجرا غربي البلاد
Sputnik
مهاجرون غير شرعيين، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m0he

ضبطت فرق خفر السواحل التركية 46 مهاجرا غير شرعيين في ولاية باليكسير غربي البلاد، أثناء توجههم إلى الجزر اليونانية.

وحسب المصادر الإعلامية المحلية، فقد ضبط المهاجرون قبالة سواحل جزيرة جبلاك التابعة لقضاء أيفاليك على متن مركب مطاطي.

إقرأ المزيد
تركيا تعتقل مهربي بشر وتمنع 120 مهاجرا سوريا من الإبحار إلى اليونان
تركيا تعتقل مهربي بشر وتمنع 120 مهاجرا سوريا من الإبحار إلى اليونان

وبينت المصادر أن خفر السواحل ضبطوا القارب وكان على متنه 42 مهاجرا أفغانيا وأربعة إيرانيين، بينهم 9 نساء و19 طفلا.

وأشارت إلى أنه تم نقل المهاجرين إلى مخفر خفر السواحل في جزيرة جوندا، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

المصدر: "الأناضول"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الرئيس بوتين يجيب على أسئلة المواطنين عبر الخط المباشر