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ترامب: شاناهان لن يكون وزيرا للدفاع

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ترامب: شاناهان لن يكون وزيرا للدفاع
Reuters KEVIN LAMARQUE
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان، قرر الامتناع عن تولي منصب الوزير، وستتم تسمية قائم جديد بأعمال وزير الدفاع.

وكتب ترامب في حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن "القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان، الذي أدى مهامه بشكل رائع، قرر عدم المضي قدما بعملية المصادقة (على تعيينه وزيرا) من أجل إمضاء وقت أكثر مع عائلته".

وأضاف ترامب أنه سيرشح وزير شؤون الجيش مارك إسبر لمنصب وزير الدفاع الأمريكي، وأعرب عن ثقته بـ "أدائه الرائع" لمهامه.

تجدر الإشارة إلى أن نائب وزير الدفاع باتريك شاناهان كان يؤدي مهام وزير الدفاع منذ 1 يناير الماضي بعد استقالة جيمس ماتيس من هذا المنصب.

المصدر: RT

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