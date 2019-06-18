ترامب: شاناهان لن يكون وزيرا للدفاع

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان، قرر الامتناع عن تولي منصب الوزير، وستتم تسمية قائم جديد بأعمال وزير الدفاع.

وكتب ترامب في حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن "القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان، الذي أدى مهامه بشكل رائع، قرر عدم المضي قدما بعملية المصادقة (على تعيينه وزيرا) من أجل إمضاء وقت أكثر مع عائلته".

Acting Secretary of Defense Patrick Shanahan, who has done a wonderful job, has decided not to go forward with his confirmation process so that he can devote more time to his family.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2019

وأضاف ترامب أنه سيرشح وزير شؤون الجيش مارك إسبر لمنصب وزير الدفاع الأمريكي، وأعرب عن ثقته بـ "أدائه الرائع" لمهامه.

تجدر الإشارة إلى أن نائب وزير الدفاع باتريك شاناهان كان يؤدي مهام وزير الدفاع منذ 1 يناير الماضي بعد استقالة جيمس ماتيس من هذا المنصب.

المصدر: RT