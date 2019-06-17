رئيس الصين يزور كوريا الشمالية في زيارة هي الأولى لرئيس صيني منذ 14 عاما

أعلنت الصين، اليوم الاثنين، أن رئيس الدولة، شي جين بينغ، سيقوم الأسبوع الجاري بزيارة دولة إلى كوريا الشمالية، هي الأولى لرئيس صيني إلى هذا البلد منذ 14 عاما.

وصرح تشاو مينغ، المتحدث باسم دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، بأن شي سيصل إلى كوريا الشمالية الخميس المقبل، موضحا أن أول زيارة دولة للرئيس الصيني الحالي إلى بيونغ يانغ ستستغرق يومين، وتأتي تلبية لدعوة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.

وسبق أن زار كيم غير مرة الصين التي تعد أكبر حليف دولي لكوريا الشمالية.

وتأتي زيارة الرئيس الصيني إلى بيونغ يانغ على خلفية التوتر في علاقات الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية من جانب، بعد فشل القمة الثانية بين كيم وترامب في فبراير بهانوي، ومع الصين من جانب آخر، بسبب الحرب التجارية المستمرة بين واشنطن وبكين.

المصدر: شينخوا