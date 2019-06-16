استطلاع: ترامب السادس في نوايا التصويت لانتخابات الرئاسة الأمريكية

أظهر استطلاع أجرته شبكة "فوكس نيوز" ونشرت نتائجه الأحد تصدر نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، السباق الرئاسي في نوايا التصويت، وحلول الرئيس الحالي، دونالد ترامب، سادسا.

ومنح استطلاع شبكة "فوكس نيوز"، التي تعتبر القناة المفضلة لترامب، الديمقراطي بايدن الأفضلية على الرئيس الحالي المنتمي للحزب الجمهوري بـ49 بالمئة مقابل 39 بالمئة من الناخبين المسجلين على الصعيد الوطني.

كما حصد المرشح الديمقراطي الآخر، بيرني ساندرز، حسب هذا الاستبيان، الذي جرى من 9 إلى 12 يونيو، الأفضلية على ترامب بنسبة 49 بالمئة مقابل 40 بالمئة.

إلى ذلك، أظهر الاستطلاع تقدم المرشحتين الديمقراطيين إليزابيث وورن وكمالا هاريس وبيت بوتيدجدج على ترامب بنقطة أو بنقطتين، علما أن هامش الخطأ في الاستطلاع يبلغ 3 نقاط.

ويأتي الاستطلاع قبل أكثر من 500 يوم على موعد الاستحقاق الرئاسي في 3 نوفمبر 2020، وهي مدة طويلة جدا قد تنقلب فيها المعادلة رأسا على عقب.

كذلك أظهر استطلاع آخر أجرته شبكة "CBS" الإخبارية بالتعاون مع مركز "يوغوف" في الولايات، التي يتوقع أن تشهد معركة انتخابية حامية، أن نائب الرئيس السابق هو الأوفر حظا في مواجهة ترامب في الانتخابات المقبلة.

ويظهر الاستطلاع أن بايدن يحظى بنسبة تأييد تبلغ 31 بالمئة في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية في 18 ولاية أساسية تعتمد التصويت المبكر.

ويمنح الاستطلاع وورن نسبة تأييد تبلغ 17 بالمئة مقابل 16 بالمئة لساندرز و10 بالمئة لهاريس، علما أن هامش الخطأ فيه يبلغ 1.5 بالمئة.

المصدر: فوكس نيوز + أ ف ب