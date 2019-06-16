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حريق يتلف 250 ألف لتر من "الكونياك" في فرنسا

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حريق يتلف 250 ألف لتر من
Reuters RD/ yh
كونياك
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أتلف حريق ضخم اندلع أمس السبت في إقليم شارنت الفرنسي قبوا يحتوي على 250 ألف لتر من شراب الكونياك، دون تسجيل ضحايا.

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واندلع الحريق منتصف نهار السبت في منطقة ريفية من الإقليم، قبل تدخل 70 رجل إطفاء لإخماده نهائيا.

وقال مسؤول محلي في قوات المطافئ "نجحنا في حماية  منشأة تقطير مجاورة تحتوي على 350 ألف لتر من الشراب، إلى جانب العديد من الآليات الزراعية".

واضطر رجال الإطفاء لحراسة المكان طيلة الليلة التالية، خشية من تدفق محبي شرب الخمور على القبو.

وحرائق أقبية الشراب ومنشآت التقطير نادرة في المنطقة، إلا أنها تنطوي على أخطار كبيرة بسبب كميات الكحول المشتعلة.

وتعتبر منطقة كونياك التي يحمل الشراب اسمها أول منطقة في أوروبا من حيث كمية تخزين المشروبات الكحولية، حيث ينتج ويحفظ بها أكثر من نصف مليون هكتولتر سنويا.

يذكر أن الكونياك هو مشروب كحولي قوي مقطر من عنب كروم محددة، ويعتق لمدة سنتين على الأقل في براميل خشبية.

المصدر: "فرانس برس" + BFMTV

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