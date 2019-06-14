الحكومة الإسرائيلية تصادق على "هضبة ترامب" في مرتفعات الجولان السورية المحتلة

تصوت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية يوم الأحد على تسمية مستوطنة جديدة باسم "هضبة ترامب" أو "مرتفعات ترامب" في مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية ستصادق الأحد 16 يونيو على إنشاء تجمع سكاني جديد "هضبة ترامب" الذي يحمل اسم الرئيس الأمريكي في مرتفعات الجولان، عرفانا من حكومة تل أبيب باعتراف ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.

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وذكر الإعلام الإسرائيلي أن جلسة الحكومة الإسرائيلية ستعقد في تجمع سيلا في مرتفعات الجولان، حيث سيصادقون على إنشاء التجمع الجديد.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مارس 2019 إعلانا يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، وقال ترامب حينها في البيت الأبيض وإلى جانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "لقد جرى التخطيط لهذا الأمر منذ فترة".

ووصف نتنياهو الاعتراف بـ"التاريخي"، وصرح بأن "مرتفعات الجولان ستظل إلى الأبد تحت السيطرة الإسرائيلية"، مشددا على أن تل أبيب"لن تتخلى عنها أبدا.

وفي منتصف شهر نوفمبر 2018، صوتت الولايات المتحدة للمرة الأولى ضد قرار أممي يعتبر ضم إسرائيل للجولان "لاغيا وليس في محله"، وكانت واشنطن لأول مرة تتخذ هذا الموقف.

وتحتل إسرائيل منذ حرب يونيو 1967 حوالي 1200 كيلومتر مربع من هضبة الجولان السورية، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، بينما لا يزال حوالي 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية.

وتعتبر الهضبة التي كانت قبل ذلك جزءا من محافظة القنيطرة السورية، حسب القانون الدولي، أرضا محتلة، ويسري عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967، الذي ينص على ضرورة انسحاب إسرائيل منها.

وفي ديسمبر 1981 تبنى البرلمان الإسرائيلي قانونا أعلن سيادة إسرائيل على هضبة الجولان، لكن مجلس الأمن الدولي رفض هذا القرار، وكذلك أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدم شرعية احتلال الهضبة داعية إلى إعادتها لسوريا.

المصدر: وكالات + "i24 news"