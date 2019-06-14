سريلانكا تسترد خمسة مطلوبين من الإمارات على خلفية اعتداءات عيد الفصح

أعلنت الشرطة السريلانكية أنها استردت اليوم الجمعة خمسة سريلانكيين مطلوبين لها لارتباطهم بتفجيرات عيد الفصح الدامية بعد أن أوقفوا في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

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وقال المتحدث باسم الشرطة، روان غوناسيكيرا، في بيان إن "ضباطا من قسم التحقيقات الجنائية أعادوا المشتبه بهم إلى سريلانكا هذا الصباح"، ولم يتوفر المزيد من التفاصيل حتى الآن.

وأوضحت الشرطة أن من بين المشتبه بهم العائدين، محمد ملهان، وهو قائد بارز في جماعة التوحيد الوطنية التي اعتُبرت مسؤولة عن تفجيرات 21 أبريل الماضي، التي أسفرت عن 258 قتيلا من بينهم 45 أجنبيا.

وهذه المرة الثانية التي يتم فيها توقيف مشتبه بهم خارج البلاد على ارتباط بالاعتداءات على ثلاث كنائس وثلاثة فنادق فخمة في سريلانكا تبناها تنظيم "داعش" الارهابي.

وفي شهر مايو الفائت، أعلن قائد الجيش ماهيش سينانياكي أن اثنين مشتبه بهما أوقفا في قطر والسعودية. ولم يكشف عن جنسيتيهما لكن مصادر رسمية قالت إنهما سريلانكيان.

وأوقفت السلطات السريلانكية أكثر من مئة شخص على ارتباط بـ"جماعة التوحيد الوطنية" التي يتزعمها زهران هاشم، الذي كان أحد الانتحاريين الاثنين اللذين استهدفا فندق "شانغري-لا" في العاصمة السريلانكية كولومبو.

المصدر: وكالات