الرئيس الصيني: سنعمل على تطوير علاقاتنا مع إيران

أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الجمعة، أن بلاده ستعمل على تطوير علاقاتها مع إيران بشكل مطرد، بغض النظر عن تغير الوضعين العالمي والإقليمي.

وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء أن الرئيس شي قال ذلك خلال اجتماع عقده مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة حاليا في عاصمة قرغيزستان مدينة بيشكيك.

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن شي جين بينغ: "بغض النظر عن التغيرات في الوضعين العالمي والإقليمي تنوي الصين، بالتعاون مع إيران، بذل جهودها لدعم التطور المستقر للعلاقات الصينية الإيرانية القائمة على الشراكة الاستراتيجية الشاملة".

وأضاف الرئيس الصيني: "تؤيد الصين الحفاظ على خطة الأعمال الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني. كما ترغب في تعزيز التنسيق مع إيران في إطار الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون والمنظمات الدولية الأخرى للدفاع المشترك عن القواعد الأساسية للقانون الدولي ومبادئ التعددية والدفاع عن المصالح المشتركة للدول النامية، بما فيها الصين وإيران".

كما عبر شي جين بينغ عن اعتقاده بأن الخروج الأمريكي أحادي الجانب من الاتفاق النووي يعد عاملا أساسيا لزيادة حدة التوتر في المنطقة.

المصدر: رويترز + تاس