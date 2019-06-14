إدارة الموانئ الإيرانية: ناقلتا النفط كانتا قادمتين من قطر والسعودية

أعلنت الإدارة العامة للموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزكان جنوبي إيران، أن إحدى ناقلتي النفط المنكوبتين كانت متوجهة من السعودية إلى سنغافورة والأخرى من قطر إلى تايوان.

وقال مدير إدارة الموانئ، الله داد عفيفي بور، في تصريح للصحفيين، إن النيران تم إخمادها بصورة كاملة، مؤكدا أن الوضع الآن تحت السيطرة.

وأضاف، أن ناقلتي النفط هاتين اللتين كانتا ترفعان علم جزر المارشال وبنما قد اندلعت النيران فيهما قرب ميناء جاسك الإيراني في الطريق البحري للملاحة الدولية.

وقال عفيفي بور، إن أفراد طاقم ناقلة النفط "فرانت التايير" البالغ عددهم 21 بحارا، والتي كانت ترفع علم جزر المارشال وهي قادمة من ميناء الرويس في قطر ومتجهة نحو تايوان، قد تسلمتهم سفينة إنقاذ إيرانية من سفينة كانت تبحر في مياه بحر عمان بالقرب من تلك الناقلة، مضيفا أن أفراد الطاقم تم نقلهم إلى مكان مناسب في ميناء جاسك.

وأوضح المسؤول الإيراني أن أفراد الطاقم الـ 23 لناقلة النفط الأخرى "كوكوكا كوريجس"، التي كانت ترفع علم بنما ومتجهة من السعودية إلى سنغافورة، قد جرى نقلهم في أتم الصحة والسلامة إلى البر، كما تم إخماد النيران، التي اندلعت في هذه الناقلة، بصورة كاملة.

المصدر: فارس