مقتل 9 أشخاص بهجوم انتحاري في أفغانستان

قتل 9 أشخاص بينهم مدنيون، اليوم الخميس، جراء تفجير انتحاري استهدف مركبة للشرطة في مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان، حسبما أورد مسؤولون محليون.

وقال عطا الله خوغياني،، الناطق باسم حاكم ولاية ننكرهار، إن منفذ الهجوم فجر نفسه أثاء مرور المركبة بحي سكني في المدينة، ما أسفر عن مقتل 5 مدنيين، بينهم طفل و4 من رجال الشرطة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم في جلال آباد التي سبق أن شهدت، خلال الأعوام الأخيرة، هجمات عديدة دبرها تنظيم "داعش" واستهدفت مباني حكومية ومدارس ومقرات لمنظمات إغاثية.

المصدر: رويترز