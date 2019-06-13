الشركة المالكة لسفينة لـ"Front Altair": لم يرصد أي تلوث بحري جراء احتراق ناقلة النفط

نفت شركة "Frontline" النرويجية، التي تملك ناقلة النفط "Front Altair"، رصد أي تلوث بحري جراء احتراق السفينة في حادث ناجم عن استهدافها.

وقالت "Frontline"، في بيان أصدرته اليوم الخميس على خلفية الأنباء عن استهداف ناقلتي النفط "Front Altair"، التي تحمل علم جزر مارشال، و"Kokuka Courageos"، التي تتبع لشركة يابانية وتحمل علم بنما، لهجوم في مياه خليج عمان، إنه لا تقارير حاليا حول حدوث أي تلوث بحري جراء احتراق السفينة.

وأفادت الشركة بأن طاقم سفينة "Front Altair" يضم 11 روسيا، و11 من فلبينيا، وجورجيا واحدا، مؤكدة سلامتهم جميعا ونقلهم إلى ميناء بندر عباس في إيران.

وشددت الشركة على أنها تتعاون مع سلطات الدول التي ينتمي إليها أعضاء طاقم السفينة من أجل "ضمان عودتهم إلى بيوتهم وعائلاتهم في أسرع وقت ممكن".

وسبق أن أفادت تقارير إعلامية باستهداف ناقلتي النفط خلال مرورهما عبر خليج عمان، متحدثة عن استهداف السفينة النرويجية بـ "طوربيد".

المصدر: وكالات