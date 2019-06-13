ماذا حدث في خليج عمان ؟.. (تحديث مستمر)

صباحا .. أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط بخليج عمان إحداهما ترفع علم جزر مارشال والثانية علم باناما مسببا حريقا هائلا بإحدها مع إخلاء طاقم الناقلتين

متى وقع الحادث وأين؟



5:00 بتوقيت غرينيتش ذكرت وكالة "يونيوز"، سماع دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية في مياه بحر عُمان، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تتحدث عن استهداف ناقلتي نفط.

5:30 أصدرت هيئة السلامة البحرية البريطانية، تحذيرا من حادث غير محدد وقع في خليج عمان.

5:45 توجهت سفينة إنقاذ إيرانية لتقديم المساعدة لناقلتي النفط بعد تلقيها إشارات استغاثة، وإحدى الناقلتين كانت تحمل مادة الميثانول شديدة الاشتعال وإطفاء الحريق سيكون عملية خطيرة

7:20 نقلت مصادر مطلعة عن اقتراب سفينة إنقاذ إيرانية من ناقلة " فرونت ألتير "، التي أصيبت بحريق هائل، إذ شوهدت النيران على متن الناقلة التي تبعد ٣٠ كم من ميناء جاسك الإيراني جنوب البلاد.

في حين أشارت "رويترز"، إلى أن ناقلة النفط الثانية "كوكاكاريدجس"كانت تبعد سبعين ميلا بحريا تقريبا عن الفجيرة، ونحو 14 ميلا بحريا عن إيران.

صحيفة ميرور البريطانية

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7:35 أعلن المتحدث باسم الاسطول الخامس الأمريكي ومقره البحرين، أن القوات الأمريكية تلقت ندائي استغاثة في الساعة 6:12 و7:00 صباحا. وتوجهت للمساعدة.

7:45 أعلنت السلطات الإيرانية أنها أنقذت 44 بحارا من طاقم ناقلتي النفط المنكوبتين، ونقلتهم إلى ميناء جاسك جنوب إيران.

9:30 أعلنت البحرية الايرانية أن سفينة عابرة أنقذت البحارة قبل تسليمهم إلى سفينة الإنقاذ الإيرانية، ويتم التحقق الآن من جنسيات البحارة الذين تم إنقاذهم.

10:30 مدير الملاحة البحرية في ميناء جاسك ينفي غرق أي من ناقلتي النفط، ويؤكد إطفاء النيران بالكامل في الناقلة التي كانت تحمل علم بنما، في حين لا تزال النيران مشتعلة في ناقلة "فرونت ألتير" لكنها لم تغرق.

10:35 الملاحة البحرية في ميناء جاسك تؤكد على سلامة جميع البحارة الـ 44 الذين تم إنقاذهم.

12:00 مصدر مطلع في ميناء جاسك يعلن عن جنسيات البحارة الذين كانوا على ناقلة "فرونت ألتير) وهم 11 من الجنسية الروسية و 11 من الجنسية الفلبينية و واحد من جورجيا وجميعهم سالمون.

عائدية الناقلتين

وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية بأن إحدى ناقلتي النفط ترفع علم جزر مارشال، وكانت محملة بالإيثانول وتتجه من قطر نحو تايوان، وطاقمها يتكون من 23 بحارا، والناقلة الثانية "كوكاكاريدجس"، كانت ترفع علم باناما ومحملة الميثانول، وطاقمها متكون من 21 بحارا وكانت متجهة من السعودية نحو سنغافورة.

المصدر: وكالات