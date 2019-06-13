 
مباشر

الأمم المتحدة: هجوم الحوثيين على مطار أبها السعودي يقوض العملية السياسية في اليمن

أخبار العالم

الأمم المتحدة: هجوم الحوثيين على مطار أبها السعودي يقوض العملية السياسية في اليمن
Reuters Faisal Al Nasser
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lzbl

أبدت الأمم المتحدة قلقها العميق إزاء استهداف جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية مطار أبها المدني بجنوب السعودية، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتفادي المزيد من التصعيد.

إقرأ المزيد
التحالف العربي يؤكد استهداف الحوثيين لمطار أبها السعودي ويكشف التفاصيل
التحالف العربي يؤكد استهداف الحوثيين لمطار أبها السعودي ويكشف التفاصيل

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أثناء مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء: "نحث جميع الأطراف على منع وقوع أي حوادث من شأنها تصعيد الوضع الحالي وتشكيل تهديد خطير على الأمن الوطني والإقليمي وتقويض العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة في اليمن".

وذكّر المسؤول الأممي جميع الأطراف ببيان مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن اليمن الذي يشدد على ضرورة ضمان أمن المدنيين والبنى التحتية المدنية الحيوية بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، مجددا الدعوة الموجهة إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيين إلى إعادة الانخراط في العملية السياسية والتركيز على حوار يمني شامل في سبيل إنهاء القتال.

وأكد التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن أمس إصابة 26 مدنيا جراء استهداف الحوثيين للمطار بمقذوف سقط بصالة القدوم.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ناقلتا نفط تتعرضان لهجوم في خليج عمان ورويترز تقول إنهما أصيبتا بطوربيد