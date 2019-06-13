الأمم المتحدة: هجوم الحوثيين على مطار أبها السعودي يقوض العملية السياسية في اليمن

أبدت الأمم المتحدة قلقها العميق إزاء استهداف جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية مطار أبها المدني بجنوب السعودية، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتفادي المزيد من التصعيد.

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وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أثناء مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء: "نحث جميع الأطراف على منع وقوع أي حوادث من شأنها تصعيد الوضع الحالي وتشكيل تهديد خطير على الأمن الوطني والإقليمي وتقويض العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة في اليمن".

وذكّر المسؤول الأممي جميع الأطراف ببيان مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن اليمن الذي يشدد على ضرورة ضمان أمن المدنيين والبنى التحتية المدنية الحيوية بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، مجددا الدعوة الموجهة إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيين إلى إعادة الانخراط في العملية السياسية والتركيز على حوار يمني شامل في سبيل إنهاء القتال.

وأكد التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن أمس إصابة 26 مدنيا جراء استهداف الحوثيين للمطار بمقذوف سقط بصالة القدوم.

المصدر: وكالات