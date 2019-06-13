استقبل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الخميس، رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، في العاصمة طهران.

إقرأ المزيد

كما التقى آبي، أمس الأربعاء، الرئيس الإيراني حسن روحاني، وأشاد خلال مؤتمر صحفي بفتوى خامنئي بشأن تحريم السلاح النووي، وقال: "أكن احتراما كبيرا للغاية لإصدار سماحة قائد الثورة في عدة مرات فتوى بشأن تحريم أسلحة الدمار الشامل، منها السلاح النووي".

وأشار رئيس الوزراء الياباني إلى تصاعد حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة وقف أي نزاع عسكري بأي ثمن وشكل كان، مؤكدا على أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لخفض حدة التوتر في المنطقة.

ووصف المسؤول الياباني إيران بـ"البلد الكبير في الشرق الأوسط"، داعيا إلى إرساء السلام والاستقرار في هذه المنطقة والحيلولة دون نشوب نزاع عسكري عرضي فيها.

ووصف رئيس الوزراء الياباني استمرار تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه "إيجابي للغاية"، داعيا إيران إلى مواصلة التزامها بالاتفاق النووي.

ووصل شينزو آبي عصر أمس الأربعاء إلى طهران، حيث كان في استقباله وزير الخارجية محمد جواد ظريف، كما أقيمت له مراسم استقبال رسمية بحضور الرئيس حسن روحاني، في مجمع سعد آباد التاريخي والثقافي بطهران.

المصدر: وكالة تسنيم