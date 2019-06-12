كيم يهنئ بوتين بمناسبة "يوم روسيا"

بعث زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، برسالة تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة اليوم الوطني لروسيا، أكد فيها أن العلاقات المشتركة بين البلدين ستتعزز وتتطور.

وقال كيم في رسالته، إن مسؤولية البلدين المشتركة هي وضع تقاليد الصداقة الثمينة التي دامت قرونا في مرحلة أعلى.

وأضاف: "أؤمن إيمانا راسخا بأن التفاهم والاتفاقيات المشتركة التي تم التوصل إليها في أول اجتماع مهم لنا، ستؤتي ثمارها، ونتيجة لذلك، فإن علاقات الصداقة الاستراتيجية والتقليدية بين كوريا الشمالية وروسيا ستحقق مزيدا من التقدم".

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وفي الرسالة التي وجهها زعيم كوريا الشمالية إلى بوتين، وصف كيم قمة أبريل بأنها مناسبة كبيرة وهامة وضعت علاقة وثيقة مخلصة وجيدة بيننا وفتحت تاريخا جديدا للصداقة بين كوريا الشمالية وروسيا.

المصدر: "يونهاب"