بوريس جونسون يطلق حملته لخلافة تيريزا ماي

يطلق وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون اليوم الأربعاء حملته لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي في قيادة حزب المحافظين، وحكما في رئاسة الحكومة البريطانية.

وأعلن جونسون، وهو أبرز الشخصيات التي كانت مؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام 2016، أنه سيطبق بريكست سواء باتفاق مع بروكسل أم بدونه.

وقال: "بعد ثلاث سنوات وتفويت استحقاقين، يجب أن نغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل"، محذرا من أن الفشل سيؤدي إلى خسارة المحافظين الانتخابات المقبلة لصالح زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن، وأضاف أن "التأخير يعني الهزيمة... التأخير يعني كوربن".

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وقدمت أحزاب معارضة مدعومة من بعض المحافظين مذكرة لمجلس العموم البريطاني في محاولة لعرقلة أي مغادرة للاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وذلك بسبب المخاوف من أن يؤدي الانفصال بسرعة عن أكبر شريك تجاري لبريطانيا إلى آثار اقتصادية سلبية.

ويعتبر جونسون المرشح الأوفر حظا بين عشرة مرشحين آخرين لخلافة ماي التي شارفت على مغادرة منصبها بعدما فشلت في الخروج ببريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الوقت المحدد.

المصدر: "أ ف ب"