دول الناتو البلطيقية تتخلص من ذخائرها السوفيتية بتقديمها لأوكرانيا

نقلت وزارة الدفاع اللتوانية إلى أوكرانيا زهاء مليون قذيفة من الذخائر المخصصة للأسلحة السوفيتية الخفيفة والمتوسطة.

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وقالت وزارة الدفاع اللتوانية رايموندس كاروبليسا بهذا الصدد: "نقل هذه الذخائر جزء من الدعم المتماسك والشامل الذي تقدمه ليتوانيا لجارتها أوكرانيا، من أجل تعزيز قدراتها الدفاعية وضمان استقلال وسيادة ووحدة أراضيها".

وتولت طائرة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية نقل الذخيرة يوم أمس الثلاثاء في 11 يونيو الجاري، فيما تقدر القيمة الإجمالية لهذه الذخائر بأكثر من 255 ألف يورو.

وفي وقت سابق، كشف إيفان فيليبونينكو مسؤول العلاقات العامة والصحفية لدى قوات الدفاع في جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد جنوب شرقي أوكرانيا، إن الجنود الأوكرانيين باعوا سرا صناديق ذخيرة آتية من دول البلطيق السوفيتية سابقا للشرطة التابعة للقوات الشعبية في لوغانسك.

المصدر:RT