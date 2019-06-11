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الهند تجلي 300 ألف شخص تحسبا للإعصار "فايو"

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الهند تجلي 300 ألف شخص تحسبا للإعصار
AFP SANJAY KANOJIA
الفيضانات بسبب الأعاصير في الهند - أرشيف
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أعلنت السلطات الهندية البدء إجلاء قرابة 300 ألف شخص في ولاية كوجرات غربي البلاد قبيل وصول الإعصار "فايو" المتوقع في غضون يومين.

وقال مسؤول كبير في الولاية، جيه أن سينغ، للصحفيين: "توقعت الأرصاد أن يصل فايو في وقت مبكر صباح 13 يونيو"، موضحا أنه تقرر "إجلاء 291 ألف شخص يعيشون في المناطق المنخفضة في 10 مناطق ساحلية بحلول الأربعاء".

وأضاف أن "جميع المدارس والكليات في المناطق الساحلية ستبقى مغلقة كتدبير وقائي، وإنشاء 67 مركزا لإيواء النازحين".

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وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يتكثف "فايو"، الذي يتشكل فوق بحر العرب، ويضرب كوجرات يوم الخميس مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 135 كيلومترا في الساعة وأمطار غزيرة.

وأعربت إدارة الأرصاد الجوية الهندية عن قلقها من أن يتسبب الإعصار في إلحاق أضرار بالمنازل المغطاة بالقش ويقتلع الأسطح والألواح المعدنية ويعطل خطوط الكهرباء والاتصالات ويلحق أضرارا جسيمة بالطرق والمحاصيل.

وهطلت الأمطار الموسمية على ولاية "كيرالا" الجنوبية الغربية الأسبوع الماضي، بعدما تأخرت لعدة أيام.

المصدر: أ ف ب

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