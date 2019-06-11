ترامب يدرس إيواء اللاجئين الفنزويليين
Reuters NACHO DOCE
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس إيواء اللاجئين الفنزويليين في الولايات المتحدة أو منحهم "الحماية المؤقتة".
وقال ترامب للصحفيين أمام البيت الأبيض بهذا الصدد، اليوم الثلاثاء: "نحن ندرس ذلك ونهتم كثيرا بأزمة فنزويلا"، واصفا الوضع في هذا البلد بـ "المرعب".
وتعيش فنزويلا أزمة سياسية واقتصادية حادة.
وحسب معطيات الأمم المتحدة، فإن عدد اللاجئين من فنزويلا قد تجاوز 3 ملايين شخص، يقيم أغلبهم في دول الجوار، وخاصة كولومبيا والبرازيل والإكوادور.
وأعلن مكتب المفوض الأممي لشؤون اللاجئين أن المكتب بحاجة إلى أكثر من 134 مليون دولار في العام الحالي لمساعدة اللاجئين الفارين من فنزويلا.
المصدر: وكالات
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