مصرع زوجين روسيين بحادث سير في تركيا

لقي زوجان روسيان، مصرعهما بحادث سير في منطقة آلانيا السياحية في تركيا.

وأكد مصدر في القنصلية الروسية العامة هناك، في حديث لقناة "زفيزدا"، وفاة الزوجين.

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وذكر أن العائلة المؤلفة من شخصين، قدمت إلى تركيا للاستجمام، ودهستهما سيارة في المدينة التركية الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، واعتقل سائق السيارة المذنب، على ذمة التحقيق.

وقال ممثل القنصلية العامة: "نحن على اتصال بالسلطات التركية فيما يتعلق بهذا الحادث".

المصدر: قناة زفيزدا