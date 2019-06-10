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رئيس هيئة الحشد الشعبي يزور إيران

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رئيس هيئة الحشد الشعبي يزور إيران
رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض
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زار رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض اليوم الاثنين العاصمة الإيرانية طهران، حيث التقى هناك وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وذكر بيان عن مكتب الفياض أن "الطرفين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف أن "الفياض بحث مع ظريف تطوير العلاقات بين العراق وإيران والأوضاع في المنطقة واستعرضا الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بما يؤدي إلى تجاوز أزماتها".

 المصدر: RT

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