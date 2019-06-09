أعلنت وكالة "تسنيم" عن تسلّم الجيش الإيراني منظومة "خرداد 15" للدفاع الجوي المصممة والمصنعة بخبرات مؤسسة الصناعات "جو - فضاء" التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.

ونقلت الوكالة عن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، قوله إن المنظومة رمز للاعتماد على القدرات الداخلية والمتخصصين الإيرانيين وإنجاز دفاعي مهم ومتقدم يتناسب مع التقنيات الحديثة في العالم.

رونمایی و تحویل سامانه پدافند هوایی 15خرداد



دستاوری کاملا ایرانی که از برترین های دنیاست#پدافندهواییpic.twitter.com/A8NBnBfaVD — خبرگزاری صداوسیما (@iribnewsFa) June 9, 2019

وأوضح أن "خرداد 15" قادرة على كشف أهداف كالمقاتلات والطائرات المسيرة على بعد 150 كم ومتابعتها على بعد 120 كم ومتابعة أهداف متخفية على بعد 85 كم والاشتباك معها وتدميرها على بعد 45 كم.

وأكد حاتمي أن المنظومة قادرة على كشف ومتابعة 6 أهداف في آن واحد والاشتباك مع 5 أهداف أخرى، مشيرا إلى القدرة على نصبها وتشغيلها في أقل من 5 دقائق.

تسنيم

تسنيم

المصدر: "تسنيم"