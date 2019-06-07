اليونان.. الاستعداد لافتتاح أول مسجد في أثينا منذ عهد العثمانيين (صور)

أعلنت الحكومة اليونانية اليوم الجمعة أن مسجد أثينا سيفتح أبوابه أمام المصلين بحلول سبتمبر المقبل، بعد نحو ثلاث سنوات من موافقة برلمان البلاد على المشروع.

وأكد وزير التربية والأديان، كوستاس غافروغلو، الذي أشرفت وزارته على مشروع بناء المسجد الذي يعد الأول في أثينا منذ عهد العثمانيين، خلال أول زيارة إلى المبنى الذي توشك أعمال بنائه على النهاية برفقة ممثلين عن الجاليات الإسلامية في البلاد، أن أول صلاة في المسجد الجديد ستقام قريبا، مضيفا: "نأمل أن يحصل ذلك في سبتمبر على أقصى تقدير".

AP

وأشار الوزير إلى أن اليونان تجاوز كثيرا من العقبات في تطبيق مشروع أول مسجد ممول حكوميا في العاصمة، معتبرا ذلك لحظة في غاية الأهمية بالنسبة للبلاد.

وشدد على أن العنصريين من حزب "الفجر الذهبي" النازي الذي عارض بشدة المشروع "خسروا هذه المعركة في الانتخابات ويخسرون اليوم داخل المجتمع"، في إشارة إلى تراجع شعبية الحزب في الانتخابات المحلية والأوروبية الأخيرة.

AP

وسيكون المسجد تحت إشراف الدولة اليونانية، ولا توجد مئذنة له، ويقع في حي إلايوناس الصناعي القديم في قلب العاصمة، ويسع 350 مصليا، بينهم 300 في صحن المسجد (قاعة الصلاة الأساسية الخاصة بالرجال)، ونحو 50 مصلية في قاعة صغيرة للنساء.

ويبلغ عدد المسلمين في اليونان نحو 300 ألف شخص، وتعد أثينا العاصمة الأوروبية الوحيدة التي لا يوجد فيها مسجد رسمي.

المصدر: أ ف ب + أسوشيتد برس