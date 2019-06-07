الرئيس الصيني يسقط من منصة منتدى بطرسبوغ وحرس بوتين يتدخل

كاد أعضاء من الوفد الصيني أن يسقطوا رئيس بلادهم شي جين بينغ من على المنصة عقب الجلسة العامة لمنتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي.

وبعد انتهاء الجلسة العامة مباشرة اقترب صحفيون وممثلو وفود من مختلف البلدان، من المنصة، حيث حاول بعضهم طرح الأسئلة على المتحدثين، والبعض الآخر لالتقاط صور معهم.

وكان الأكثر نشاطا من الذين اقتربوا من المنصة، أعضاء الوفد الصيني، الذين حيّوا زعيمهم بصوت عال وجذبوا انتباهه، ليقترب بدوره منهم.

وحينما هم الرئيس الصيني بمصافحة أحدهم كاد أن يسقط من المنصة، لكن ضباط أمن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حالوا دون ذلك.

المصدر: نوفوستي