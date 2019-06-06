بيلوسي تفضّل رؤية ترامب وراء القضبان

أبلغت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قيادة الحزب الديمقراطي ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب جيرالد نادلر، بأنها تفضل الحكم بسجن الرئيس دونالد ترامب بدلا من عزله.

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ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مسؤولين حضروا الاجتماع بين بيلوسي وقادة الحزب الديمقراطي ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، إن بيلوسي قالت: "لا أريد لترامب الإقالة، بل أريد أن أراه في السجن".

كما كتبت الصحيفة، أن نادلر حاول خلال الاجتماع إقناع بيلوسي بمنح الإذن للجنة القانونية لبدء إجراءات إقالة ترامب.

وفي الوقت نفسه، تدعم رئيسة مجلس النواب زملاءها الديمقراطيين في رغبتهم بدء إجراءات عزل الرئيس، لكنها تعتقد أن هذا يجب أن يكون في الوقت والظروف المناسبة، وعلى وجه الخصوص، يحتاج الديمقراطيون لحشد دعم قوي من كلا الحزبين لمباشرة عزل ترامب.

إقالة رئيس الولايات المتحدة تتم بناء على نتائج محاكمته في مجلس النواب، لكن يجب على مجلس الشيوخ تأكيد التهم.

ولم تنجز حتى الآن إقالة أي رئيس أمريكي ومع ذلك اضطر الرئيس السابع والثلاثون ريتشارد نيكسون في عام 1974 للاستقالة بسبب التهديد الحقيقي بالتقصير في ما يتعلق بفضيحة ووترغيت.

وبوشرت إجراءات عزل الرئيس الثاني والأربعين بيل كلينتون في مجلس النواب عام 1998 بتهمة الحنث باليمين وعرقلة العدالة، لكن مجلس الشيوخ لم يؤيد هذه الاتهامات، وظل كلينتون رئيسا.

المصدر: "نوفوستي"