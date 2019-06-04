جنرال أمريكي: روسيا تطور قدراتها في الفضاء وتفوقنا يتقلص

أعلن الجنرال الأمريكي جون رايموند الذي رشحه الرئيس دونالد ترامب لمنصب قائد القوات الفضائية الأمريكية أن روسيا تطور قدراتها في الفضاء ويتقلص تفوق الولايات المتحدة في هذا المجال.

وقال رايموند في ردود خطية على أسئلة أعضاء الكونغرس إن "روسيا تحقق منجزات ملموسة ويتقلص تفوقنا العملي".

وأشار الجنرال إلى أن روسيا تمتلك المجموعة الثالثة عالميا للأقمار الصناعية بعد الولايات المتحدة والصين.

واعتبر أن روسيا تخلق "دائرة واسعة من التهديدات" على القدرات الأمريكية في الفضاء، موضحا أن الحديث يدور عن النشاط على المدار والطاقة الموجهة والتشويش على الأقمار والقدرات على تدمير أهداف بوسائل موجودة على سطح الأرض.

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وأضاف أن "تصميم روسيا لأنظمة الدفاع الفضائي... التي يراد منها احتواء الوسائل والقدرات الأمريكية يعتبر محاولة لتقليص التفوق الأمريكي في مجال الأسلحة التقليدية".

وأعرب الجنرال عن رأيه بأن الصناعات العسكرية الروسية "تتحدى تفوق الولايات المتحدة وحلفائها في الفضاء".

وأشار كذلك إلى إمكانيات للتعاون في مختلف المجالات المتعلقة بدراسة الفضاء الكوني والأبحاث العلمية.

يذكر أن البنتاغون أعلن الخميس الماضي التخلي عن الخدمات الروسية لإطلاق الصواريخ الفضائية اعتبارا من 31 ديسمبر عام 2022. واعتبرت روسيا هذه الخطوة نموذجا للمنافسة غير النزيهة في سوق الخدمات الفضائية.

المصدر: تاس