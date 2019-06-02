ترامب يحث بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المملكة المتحدة على الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، وعلى رفض دفع 39 مليار جنيه (50 مليار دولار) متفق عليها كـ"فاتورة" "الطلاق" بين الطرفين.

وتأتي تصريحات ترامب الجديدة لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، بعد يومين من تأكيده لـصحيفة "ذي صن" الشعبية، أن وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون سيكون رئيسا "ممتازا" للحكومة خلفا لتيريزا ماي.

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وفي مقابلته مع "صنداي تايمز" التي نشرت الأحد عشية زيارته إلى لندن، حث ترامب الحكومة البريطانية على اتباع نهجه التفاوضي في مسألة "بريكست".

وقال "إذا لم تحصلوا على الاتفاق الذي تريدونه.. إذا لم تحصلوا على اتفاق عادل.. إذا انسحبوا".

وبخصوص فاتورة "الطلاق" بين لندن و"بريكست"، صرح ترامب للصحيفة "لو كنت مكانهم ما كنت لأدفع 50 مليار دولار.. هذا بالنسبة لي.. لم أكن لأدفع، هذا مبلغ هائل".

وأشار الرئيس الأمريكي في تصريحاته إلى أن السياسي الشعبوي المناهض للاتحاد الأوروبي نايجل فاراج، يجب أن يشارك في مفاوضات بلاده للخروج من التكتل الأوروبي، قائلا "إن فاراج "شخص ذكي للغاية ويمكنه تقديم الكثير".

ويقوم ترامب بزيارة دولة إلى المملكة المتحدة بين الثالث والخامس من يونيو، ومن المقرر أن يلتقي الملكة إليزابيث الثانية.

المصدر: رويترز