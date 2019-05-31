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إصابات عديدة جراء إطلاق نار في ولاية فرجينيا الأمريكية

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أعلنت الشرطة الأمريكية عن وقوع العديد من المصابين، اليوم الجمعة، جراء إطلاق نار وقع في مدينة فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا شرقي الولايات المتحدة.

وفي سلسلة من التغريدات على موقعها في تويتر، أفادت الشرطة المحلية بأن الحديث يدور عن مطلق نار منفرد أوقف ونقل إلى القسم.

وطلبت الشرطة من السكان تفادي الحضور في منطقة إدارة البلدية حيث وقع الحادث في أحد مبانيها.

المصدر: RT + رويترز

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