فيتنام تعدم مليوني خنزير!

قالت فيتنام، اليوم الجمعة، إنها أعدمت مليوني خنزير في محاولة للحد من انتشار إنفلونزا "الخنازير الإفريقية" ودعت المواطنين إلى الانضمام لجهود مكافحة المرض الذي ينتشر بسرعة.

وقال وزير الزراعة نجويين شوان كونغ في اجتماع للبرلمان إن الفيروس امتد إلى 48 من أقاليم البلاد البالغ عددها 63 ليرتفع عدد الخنازير التي أعدمت من 1.7 مليون إلى مليونين خلال أقل من أسبوع.

وتمثل الخنازير 3 أرباع إجمالي استهلاك فيتنام من اللحوم، في بلد يبلغ عدد سكانه 95 مليون نسمة ويستهلك معظم إنتاجه من الخنازير التي تربى في المزارع وعددها 30 مليونا.

ودعا كونغ السكان المحليين إلى عدم مقاطعة لحوم الخنازير وشجع المؤسسات التجارية على تخزين لحومها تحسبا لحدوث نقص في النصف الثاني من العام.

وأضاف: "يجب ألا نزيد قطعان الخنازير في الوقت الحالي وإنما نحول تركيزنا إلى زيادة أعداد الماشية والدواجن وإنتاج مزارع السمك".

ورصد إنفلونزا "الخنازير الإفريقية" للمرة الأولى في آسيا في أغسطس عام 2018 في الصين أكبر دولة منتجة للحوم الخنازير في العالم.

المصدر: رويترز