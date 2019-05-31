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ترامب: "العزل" كلمة قذرة وسيئة ومقززة

أخبار العالم

ترامب:
Reuters
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رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأنباء الشائعة بين الديمقراطيين عن إمكانية بدء مسعى لمساءلته وعزله، في أعقاب التحقيق الخاص بروسيا، قائلا إنه لم يفعل شيئا ليستحق ذلك.

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ورد ترامب على سؤال للصحفيين عما إذا كان يتوقع مساءلته وعزله، قائلا "لا أعرف كيف ... إنها كلمة قذرة وسيئة ومقززة... إنها تمثل انتهاكا رئاسيا هائلا".

وفي إشارة إلى نص دستوري يقضي بإمكانية اتهام الرئيس إذا ارتكب "جنحا أو جرائم كبرى" قال ترامب "ليست هناك جريمة. ليس هناك جنح".

ورغم عدم اتخاذ الديمقراطيين بمجلس النواب قرارا بشأن إمكانية مساءلة ترامب، إلا أنهم يضغطون للمضي قدما في تحقيقات المحقق الخاص روبرت مولر في الادعاءات القائلة بـ"تدخل" روسيا في الانتخابات الرئاسية الماضية التي فاز بها ترامب.

وعبر ترامب عن ازدرائه للمحقق الخاص مولر، ووصفه بأنه "مضطرب نفسيا تماما" لأسباب منها أنه كان يرغب في رئاسة مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي  FBI.

المصدر: رويترز

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