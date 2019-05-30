نقلت "رويترز" عن مصدر رسمي أمريكي، أنه سيتم الإعلان عن الجزء السياسي من "صفقة القرن" في الوقت المناسب.

وقال المصدر إن المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في البحرين، في 25 و 26 يونيو، يشكل الجزء الأول من "خطة سلام ترامب" في الشرق الأوسط، على أن يتم الإعلان عن باقي المراحل وفق الجدول المقرر.

يتبع..