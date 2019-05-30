أكد كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنير، لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن أمن إسرائيل حيوي بالنسبة للولايات المتحدة، معتبرا أن تحالف الطرفين أقوى من أي وقت مضى.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو استقبل اليوم الخميس، في مقر إقامته بالقدس، كوشنير وكذلك المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، والمبعوث الأمريكي الخاص المعني بشؤون إيران، برايان هوك.

وقال نتنياهو خلال اللقاء: "يسرنا دائما جدا استقبال جاريد كوشنير وجيسون غرينبلات في إسرائيل... من أجل بحث جهودنا المشتركة لدفع الازدهار والأمن والسلام قدما. أثمن كثيرا السياسة الأمريكية تحت قيادة الرئيس (دونالد) ترامب التي تهدف إلى دمج الحلفاء مع بعضهم البعض في التعامل مع التحديات المشتركة واغتنام الفرص المشتركة".

وأضاف نتنياهو، في إشارة إلى قرار الكنيست إعادة الانتخابات في إسرائيل: "كما تعلمون، عشنا ليلة أمس حادثة صغيرة ولكن هذا لن يوقفنا. سنواصل العمل معا. عقدنا لقاء ممتازا ومثمرا يؤكد مرة أخرى أن التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل أقوى من أي وقت مضى وهو سيتعزز أكثر".

من جانبه، قال كوشنير، حسب البيان: "أود أن أشكر رئيس الوزراء نتنياهو على حفاوة الاستقبال. أحمل تحيات الرئيس ترامب إليكم وإلى الشعب الإسرائيلي أجمع. هذه هي الزيارة الأولى لي إلى إسرائيل بعد اعتراف الرئيس بالسيادة الإسرائيلية على الجولان لقد كان هذا الإعلان مهما جدا".

وتابع كوشنير: "أمن إسرائيل يعتبر حيويا بالنسبة للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية وهو مهم جدا أيضا بالنسبة للرئيس نفسه ونثمن جميع جهودكم لتعزيز العلاقات بين بلدينا. إنها أقوى من أي وقت مضى".

ويقوم الوفد الأمريكي بجولة إلى المنطقة شملت عمّان والقدس والرباط لحشد الدعم لمبادرة ورشة عمل "السلام من أجل الازدهار" في البحرين يومي 25 و26 يونيو المقبل، والتي تعتبر الجزء الأول من خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن".

المصدر: RT