سيئول تقيل دبلوماسيا في سفارتها بواشنطن بسبب تسريب

أقالت وزارة خارجية كوريا الجنوبية اليوم الخميس دبلوماسيا يعمل في سفارتها بواشنطن، متهما بتسريب محتوى محادثة هاتفية بين الرئيس مون جيه-إن ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

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وقال المتحدث باسم الوزارة كيم إن-تشول، إن القرار اتخذته اللجنة التأديبية صباح اليوم.

واتهم الدبلوماسي الذي كان يعمل في سفارة كوريا الجنوبية لدى واشنطن، بإطلاع النائب البرلماني كانغ هيو-سانغ من حزب كوريا للحرية المعارض الرئيسي، على ما نوقش خلال مكالمة هاتفية بين مون وترامب في مايو.

واعترف الدبلوماسي بخطئه لكنه نفى أن تكون لديه أي نية للإضرار بسياسة الحكومة.

وقدمت الوزارة دعوى جنائية إلى النيابة العامة ضد الدبلوماسي والنائب البرلماني كانغ بشأن تسريب معلومات سرية.

المصدر: يونهاب